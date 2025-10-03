В МАГАТЭ обсуждают с Россией и Украиной способы восстановления питания ЗАЭС

Гросси заявил, что обсуждает с РФ и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает как с Россией, так и с Украиной «детальные предложения» по восстановлению внешнего питания Запорожской АЭС. Об

этом говорится в релизе на сайте агентства.

«Гросси обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии», — говорится в релизе.

1 октября директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции стал самым продолжительным за три года. На резервное энергоснабжение объект перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил о возможности запитать электростанцию с территории других российских регионов или альтернативными методами.

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».