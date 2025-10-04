На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл у больного родственника 29 млн рублей, воспользовавшись его состоянием

В Адыгее мужчину будут судить за краже 29 млн рублей у больного родственника
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Адыгее перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже у больного родственника десятков миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в период с февраля по март 2024 года. По версии следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что его родственник находился в больнице и не мог руководить своими действиями, похитил его имущество. Для этого он сговорился с сотрудницей МФЦ, которая, используя подложные документы, оформила на него квартиру, дома и другие объекты недвижимости больного родственника. Также злоумышленник украл три автомобиля и систематически переводил крупные суммы денег со счетов пострадавшего, пока тот проходил лечение. В результате мошенничества он причинил мужчине ущерб на сумму свыше 29 млн рублей.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигурантов. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Кошехабльский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчины украли 15 млн рублей со счетов родителей детей, играющих в онлайн-игры.

