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Россиянка украла у родственников 1,2 млн рублей и спрятала их в заброшенном доме

На Кубани женщина украла у родственников 1,2 млн рублей

В Краснодарском крае будут судить женщину, которая ограбила родственников, обвиняемая похитила более одного миллиона рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, 39-летняя обвиняемая гостила у родственников и случайно обнаружила в тумбочке деньги. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, злоумышленница похитила наличные в сумме 1,2 млн рублей, похищенное она в прятала в заброшенном доме.

Когда о краже стало известно, подозреваемую задержали, деньги вернули законным владельцам. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Амурской области предстанет перед судом за кражу денег у родственников, пропажу средств потерпевшие обнаружили лишь спустя полгода. Житель села Чигири гостил у своих родственников и решил обокрасть их. Мужчина знал, где они хранят ключи от сейфа, и похитил оттуда 2 млн рублей наличными. Деньги злоумышленник сложил в пакет и вынес из дома, впоследствии потратив их на личные нужды. Через полгода потерпевшие обнаружили пропажу, а за помощью в полицию обратились спустя еще несколько месяцев, так как ждали, что обвиняемый, который признался им в совершении преступления, вернет всю украденную сумму.

Ранее россиянин обманул маркетплейс на 7 млн рублей и раздал украденное друзьям.

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