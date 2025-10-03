Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex

Ушедший из России Rolex зарегистрировал в Роспатенте пять товарных знаков

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) произвела регистрацию ряда товарных знаков, принадлежащих швейцарской компании Rolex. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным службы, среди зарегистрированных заявок фигурируют такие наименования, как Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock. Заявки на регистрацию были поданы из Швейцарии. Срок действия данных товарных знаков составляет десять лет с момента подачи заявления.

Регистрация товарных знаков осуществляется по классу № 14 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает различные виды часов.

В марте 2022 года сообщалось о решении швейцарской часовой компании Rolex приостановить экспорт своей продукции в Россию.

2 июня швейцарская компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак — Microstella. Исключительные права на этот знак будут действовать до января 2035 года. Microstella представляет собой запатентованные гайки, которые используются для настройки точности работы часов.

