Ушедший из России Rolex зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак

Бренд швейцарских часов Rolex, ушедший из России, зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак, право на который будет действовать 10 лет. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Бренд швейцарских часов Rolex 2 июня зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак — Microstella. Исключительное право на товарный знак будет действовать до января 2035 года», — сообщили в сервисе.

Согласно сайту компании Rolex, Microstella – это запатентованные гайки, с помощью которых регулируется точность часов.

«Основатель Rolex Ганс Вильсдорф считал эти революционные компоненты отличительной чертой бренда», — говорится там.

26 апреля «Известия» сообщили, что компании Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки со сроком действия до 2034 года. Французский бренд зарегистрировал три наименования: Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel, под которыми планирует продавать в одеколон, духи, парфюмерную воду, дезодоранты, мыло, масла, гели для ванны и душа, лосьоны, средства для снятия макияжа, ароматизаторы воздуха, туалетные принадлежности.

Из карточки швейцарского бренда Rolex следует, что правообладателем товарного знака стала компания Rolex Promotions Sa, основной вид деятельности которой — производство часов и аксессуаров к ним.

6 мая Telegram-канал «Shot Проверка» писал, что Rolex спустя пять месяцев после подачи заявления зарегистрировал товарный знак на часы Explorer.

Ранее стало известно, возвращения каких брендов ждут россияне в 2025 году.