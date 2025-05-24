Стало известно, возвращения каких брендов ждут россияне в 2025 году

Международная исследовательская платформа Футурум провела исследование среди россиян с целью выяснить: какие бренды, по их мнению, вернутся в Россию до конца 2025 года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

По данным исследования, 42% россиян негативно восприняли уход зарубежных брендов, причем женщины сожалеют о них сильнее (48% против 36% у мужчин). Однако каждый пятый респондент относится к этому положительно, а треть сохраняет нейтралитет. При этом большинство граждан считают, что некоторые компании все же вернутся на российский рынок — и у них есть явные фавориты.

58% опрошенных уверены, что McDonald's рано или поздно возобновит работу в России. За ним следуют IKEA (49%) и Zara (45%). Примечательно, что девушки больше верят в возвращение модных брендов: Chanel (52% женщин и 12% мужчин), Zara (58% и 32%) и H&M (52% и 28%), мужчины же ставят на Audi (18% и 32%), BMW (15% и 33%) и Rolex (28% и 42%).

Больше всего россияне ждут возвращения McDonald's (32%) и IKEA (28%).

Несмотря на ностальгию по ушедшим брендам, лишь каждый четвертый респондент готов покупать их «как прежде». Половина согласна на возвращение только при снижении цен, а 20% россиян уже перешли на аналоги. Интересно, что женщины демонстрируют большую лояльность: 28% возобновят покупки любимых марок без колебаний (против 22% у мужчин).

Острее всего россияне ощущают потерю брендов одежды (53%), косметики (48%) и ювелирных украшений (42%). Мужчины чаще скучают по электронике (42%) и стриминговым сервисам (34%), женщины — по сумкам, духам и бижутерии (до 72%). Автомобили и запчасти волнуют лишь 18% респондентов.

47% опрошенных предполагают, что бренды вернутся под новыми названиями, треть ждут поставок через параллельный импорт, и лишь 15% верят в официальное восстановление бизнеса.

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