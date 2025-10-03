В Москве задержали миллиардера Сулейманова по делу об убийстве

В Москве задержали предпринимателя и миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, предпринимателя задержали в ночь на 2 октября. Его подозревают в убийстве, совершенном несколько лет назад. Других подробностей этого дела не сообщается.

В ближайшее время Сулейманову изберут меру пресечения, следствие будет настаивать на аресте миллиардера.

Сулейманова называют одним из самых влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег, однако даже после этого смог сохранить влияние и власть. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел» и влияние в ключевых отраслях — транспорт, авиация и информационные технологии.

