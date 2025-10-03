На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о полезных свойствах хурмы

Диетолог Пристанский: хурма богата витамином А и клетчаткой
Natalia Sem/Shutterstock/FOTODOM

Хурма богата витаминами и ценными микроэлементами, которые помогут пережить осеннюю хандру и укрепить иммунитет. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог Роман Пристанский.

«Сам плод очень сильно богат клетчаткой, что хорошо чистит ЖКТ. Также там много витамина А, витаминов В, что важно для нашей мышечной ткани, скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы», — сказал специалист.

Он также отметил, что витамины группы В помогают лучше усваивать белок, что, в свою очередь, восстанавливает все тело.

При этом он посоветовал употреблять хурму в первой половине дня, поскольку она богата углеводами. По его словам, конкретной нормы употребления этого фрукта нет, однако нужно ориентироваться на общую калорийность рациона.

Врач-терапевт, нутрициолог, специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина до этого говорила, что хурма, черника, ежевика, темный виноград и рябина богаты каротиноидами, антоцианами, флавоноидами и цинком.

Ранее врач перечислила самые опасные фрукты для пожилых людей.

