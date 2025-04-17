Врач перечислила самые опасные фрукты для пожилых людей

Пожилым людям следует соблюдать осторожность со слишком сладкими фруктами, потому что они могут навредить их здоровью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в пожилом возрасте люди часто сталкиваются с ожирением и сахарным диабетом, а также теряют чувствительность к инсулину, поэтому им стоит исключать из рациона фрукты с высоким гликемическим индексом. При употреблении таких продуктов сахар быстро поступает в кровь, уточнила врач.

«В их числе бананы, манго, виноград и хурма, которые достаточно сладкие и высококалорийные. Их разрешено съедать до 100–150 граммов в день. При сахарном диабете и ожирении такую пищу нужно вовсе исключить», — сказала Русакова.

Кроме того, людям, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, не стоит есть кислые яблоки и киви, потому что они приводят к обострению заболеваний, заключила эксперт.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что пожилым людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, гастрит или язва, не стоит есть твердые, богатые клетчаткой фрукты, потому что они будут травмировать слизистую и вызовут обострение.

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