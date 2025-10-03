На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неочевидная опасность хурмы

Диетолог Пристанский: хурма богата углеводами
close
Depositphotos

Несмотря на пользу хурмы, ее лучше употреблять в первой половине дня, поскольку она богата углеводами. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог Роман Пристанский.

«Если в вечерние часы потреблять что-либо углеводистое, то подавляется выработка гормона роста — главного восстанавливающего агента нашего тела», — предупредил специалист.

По его словам, конкретной нормы употребления хурмы нет, однако нужно ориентироваться на общую калорийность рациона.

Врач-терапевт, нутрициолог, специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина до этого говорила, что хурма, а также черника, ежевика, темный виноград и рябина богаты каротиноидами, антоцианами, флавоноидами, цинком — микроэлементами, которые способствуют снижению воспаления, повышению антиоксидантной защиты и укреплению иммунитета в целом.

Ранее врач рассказала о лучших продуктах для поддержания здоровья зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами