Названа неочевидная опасность хурмы

Несмотря на пользу хурмы, ее лучше употреблять в первой половине дня, поскольку она богата углеводами. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог Роман Пристанский.

«Если в вечерние часы потреблять что-либо углеводистое, то подавляется выработка гормона роста — главного восстанавливающего агента нашего тела», — предупредил специалист.

По его словам, конкретной нормы употребления хурмы нет, однако нужно ориентироваться на общую калорийность рациона.

Врач-терапевт, нутрициолог, специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина до этого говорила, что хурма, а также черника, ежевика, темный виноград и рябина богаты каротиноидами, антоцианами, флавоноидами, цинком — микроэлементами, которые способствуют снижению воспаления, повышению антиоксидантной защиты и укреплению иммунитета в целом.

