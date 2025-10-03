На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как проявляются болезни печени

Врач Ткаченко: болезни печени могут протекать незаметно
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы с печенью могут не давать о себе знать в течение длительного времени, часто заметные признаки проявляются на стадии серьезных заболеваний, ближе к циррозу. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. Сеченова Петр Ткаченко.

Так, например, при гепатите может возникнуть желтушность в глазах и на коже, а также сильная слабость и кровоточивость. При этом хронические болезни печени развиваются достаточно медленно.

«Человек может годами ничего не чувствовать, пока не сдаст анализы и не увидит повышение печеночных ферментов. На этой стадии единственная жалоба — усталость и утомляемость, что легко спутать с другими проблемами. А характерные проявления возникают уже тогда, когда болезнь заходит далеко и развивается цирроз», — отметил Ткаченко.

Чтобы защитить себя, врач посоветовал делать прививки от гепатитов, вести здоровый образ жизни, следить за уровнем сахара в крови, весом, холестерином и давлением.

Ученые из Японии и Тайваня до этого выяснили, что порошковый зеленый чай матча может эффективно защищать печень от повреждений, вызванных потреблением жирной и сладкой пищи.

Ранее была названа комбинация двух препаратов, снижающая риск жировой болезни печени.

