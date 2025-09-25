На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван напиток, способный защитить печень от ожирения

Nutrients: матча может защищать печень от повреждений при переедании жирной пищи
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Порошковый зеленый чай матча может эффективно защищать печень от повреждений, вызванных потреблением жирной и сладкой пищи. К такому выводу пришли ученые из Японии и Тайваня. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В рамках исследования крысам с метаболическими нарушениями давали добавки с матча в разных дозировках. У животных, получавших чайный порошок, наблюдалось заметное снижение отложений жира в печени, улучшение чувствительности к инсулину и снижение воспалительных процессов.

Особенно выраженный эффект был зафиксирован при высокой дозе: у таких крыс снижались уровни триглицеридов в крови и печени. Также у грызунов в организме концентрация воспалительных цитокинов — молекул, участвующих в развитии воспаления.

Кроме того, добавление матча повлияло на микробиом кишечника. В частности, увеличилось количество полезных бактерий, таких как Akkermansia и Faecalibacterium. Они известны своей ролью в поддержании метаболического здоровья и противовоспалительного баланса.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярное употребление матча может быть перспективным способом замедления прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени — состояния, все чаще встречающегося на фоне несбалансированного питания и ожирения. Также напиток может способствовать нормализации уровня сахара и жиров в крови.

Ранее у популярного напитка нашли способность подавлять «гены воспаления».

