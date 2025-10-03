Россиянам объяснили, важно ли тренироваться натощак

Тренировки необязательно проводить натощак, потому что это не приведет к более эффективному результату, однако, это допустимо, если организму комфортен такой режим. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Если же заниматься на голодный желудок тяжело и появляются слабость или головокружение, важно предварительно завтракать.

«В долгосрочной перспективе разницы в потере жира или росте мышц по сравнению с тренировками после еды нет. Главный приоритет: просто тренируйтесь», — отметили в сообщении.

Перед утренней аэробной или силовой тренировкой специалисты советуют потреблять 40–60% углеводов (для хорошего сахара), 20–30% белка (для мышц/сытости) и 10–20% жиров (для гормонов). Лучше всего есть за один-два часа до спорта.

Портал The Conversation до этого сообщал, что идея заниматься спортом утром без завтрака регулярно всплывает в соцсетях: сторонники считают, что так быстрее сжигается жир, противники уверяют — это вредно и даже мешает похудению. Однако данные исследований показывают: ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой.

