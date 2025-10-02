На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали пить стакан воды натощак каждое утро

Врач Устинова: стакан воды натощак мягко пробуждает ЖКТ и почки
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Начинать утро со стакана воды — простая привычка, которая может принести организму много пользы. О том, почему ее стоит взять на вооружение, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Во-первых, как рассказала специалист, один-два стакана воды после пробуждения помогают восполнить дефицит жидкости, образовавшийся за ночь. Во сне организм теряет воду, а кровь становится более густой.

«Своевременное восполнение водного баланса снижает риск тромбообразования и одновременно улучшает работу головного мозга, которому для нормального функционирования необходимо полноценное питание и хорошее кровообращение», — рассказала Устинова.

Также стакан воды натощак помогает «запустить» пищеварительную и выделительную системы, мягко пробуждая желудочно-кишечный тракт и почки.

«Благодаря этому активизируются обменные процессы, что позволяет лучше контролировать вес. Затем, при достаточном употреблении воды в течение дня, ускоряется метаболизм, а чувство голода заметно снижается», — подчеркнула Устинова.

Кроме пользы для внутренних органов, это важно и для внешности. Вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос, поэтому привычка пить ее не только утром, но и в течение всего дня может заметно улучшить внешний вид.

Отдельного врач подчеркнула влияние воды на лимфатическую систему. По ее словам, достаточное потребление жидкости помогает организму эффективнее бороться с инфекциями и снижает вероятность образования камней в почках, а также воспалений в мочевыводящих путях.

Чтобы польза от такой привычки была максимальной, специалисты советуют начинать утро с теплой негазированной воды, выпивая ее небольшими глотками. Такой способ мягко пробуждает организм и не вызывает стресса для желудка.

Ранее россияне рассказали, сколько воды пьют в день.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами