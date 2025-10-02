Россиянам посоветовали пить стакан воды натощак каждое утро

Начинать утро со стакана воды — простая привычка, которая может принести организму много пользы. О том, почему ее стоит взять на вооружение, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Во-первых, как рассказала специалист, один-два стакана воды после пробуждения помогают восполнить дефицит жидкости, образовавшийся за ночь. Во сне организм теряет воду, а кровь становится более густой.

«Своевременное восполнение водного баланса снижает риск тромбообразования и одновременно улучшает работу головного мозга, которому для нормального функционирования необходимо полноценное питание и хорошее кровообращение», — рассказала Устинова.

Также стакан воды натощак помогает «запустить» пищеварительную и выделительную системы, мягко пробуждая желудочно-кишечный тракт и почки.

«Благодаря этому активизируются обменные процессы, что позволяет лучше контролировать вес. Затем, при достаточном употреблении воды в течение дня, ускоряется метаболизм, а чувство голода заметно снижается», — подчеркнула Устинова.

Кроме пользы для внутренних органов, это важно и для внешности. Вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос, поэтому привычка пить ее не только утром, но и в течение всего дня может заметно улучшить внешний вид.

Отдельного врач подчеркнула влияние воды на лимфатическую систему. По ее словам, достаточное потребление жидкости помогает организму эффективнее бороться с инфекциями и снижает вероятность образования камней в почках, а также воспалений в мочевыводящих путях.

Чтобы польза от такой привычки была максимальной, специалисты советуют начинать утро с теплой негазированной воды, выпивая ее небольшими глотками. Такой способ мягко пробуждает организм и не вызывает стресса для желудка.

