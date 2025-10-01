Развеян популярный миф о тренировках натощак

Идея заниматься спортом утром без завтрака регулярно всплывает в соцсетях: сторонники считают, что так быстрее сжигается жир, противники уверяют — это вредно и даже мешает похудению. Однако данные исследований показывают: ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой. Об этом сообщает портал The Conversation.

Аэробные нагрузки действительно повышают использование жиров в качестве топлива в моменте. Но в долгосрочной перспективе это не приводит к большему снижению массы тела. Организм компенсирует затраты: после тренировки и приемов пищи расход энергии снижается, а итоговая потеря жира не отличается от тренировок после еды.

При этом прием пищи с углеводами и белком до или сразу после занятий улучшает восстановление и может повлиять на результативность последующих тренировок. Существенную разницу в наборе силы или мышечной массы при занятиях с отягощениями «на голодный желудок» исследования также не выявили.

Отмечается, что для спортсменов-любителей выбор режима остается делом комфорта: кому-то удобнее тренироваться без завтрака, а кому-то это вызывает тошноту и головную боль. Для профессионалов, особенно в видах спорта на выносливость, питание перед длинными сессиями (>60 минут) важно для поддержания максимальной работоспособности.

По мнению экспертов решающим фактором остается сам факт регулярных тренировок, а не то, был ли перед ними прием пищи.

