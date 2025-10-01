На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развеян популярный миф о тренировках натощак

Conversation: тренировки натощак не помогают быстрее похудеть
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Идея заниматься спортом утром без завтрака регулярно всплывает в соцсетях: сторонники считают, что так быстрее сжигается жир, противники уверяют — это вредно и даже мешает похудению. Однако данные исследований показывают: ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой. Об этом сообщает портал The Conversation.

Аэробные нагрузки действительно повышают использование жиров в качестве топлива в моменте. Но в долгосрочной перспективе это не приводит к большему снижению массы тела. Организм компенсирует затраты: после тренировки и приемов пищи расход энергии снижается, а итоговая потеря жира не отличается от тренировок после еды.

При этом прием пищи с углеводами и белком до или сразу после занятий улучшает восстановление и может повлиять на результативность последующих тренировок. Существенную разницу в наборе силы или мышечной массы при занятиях с отягощениями «на голодный желудок» исследования также не выявили.

Отмечается, что для спортсменов-любителей выбор режима остается делом комфорта: кому-то удобнее тренироваться без завтрака, а кому-то это вызывает тошноту и головную боль. Для профессионалов, особенно в видах спорта на выносливость, питание перед длинными сессиями (>60 минут) важно для поддержания максимальной работоспособности.

По мнению экспертов решающим фактором остается сам факт регулярных тренировок, а не то, был ли перед ними прием пищи.

Ранее была названа неожиданная причина быстрого набора веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами