Мужчина, который пытался похитить девочку в Подмосковье, представился полицейским

Мужчина, пытавшийся похитить девочку в Балашихе, представился ей сотрудником полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, днем 1 октября 2025 года 39-летний мужчина, представляясь сотрудником полиции, возле магазина на ул. Карла Маркса схватил за руку 8-летнюю девочку и пытался увести с собой в неизвестном направлении», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ролик с попыткой похищения появился в социальных сетях накануне. Неизвестный схватил школьницу за руку и попытался скрыться с ней. Девочка стала сопротивляться и кричать.

На это обратил внимание молодой человек, он помог ребенку освободиться. При этом сам мужчина стал говорить, что является ее родственником, но пострадавшая это отрицала.

Позже стало известно, что девочку пытался увести уроженец Кургана.

