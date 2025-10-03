На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Москвы с начала года депортировала из РФ почти 500 нелегалов

МВД: с начала 2025 года из Москвы выдворили более 450 нелегальных мигрантов
Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Свыше 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году по инициативе московских полицейских. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Отмечается, что полиция выявила 242 нелегала, которых разыскивали на родине за различные преступления, 430 мигрантов, страдающих заболеваниями, опасными для окружающих, а также 100 иностранцев, которые попали в Россию по поддельным документам.

«В отношении около 1,4 тысячи иностранных граждан приняты решения о выдворении, а депортировано более 450 иностранных граждан указанных категорий», — указано в сообщении на портале.

Кроме того, с начала года силовики зафиксировали 3,7 тысячи случаев незаконной постановки мигрантов на учет.

В августе депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, чтобы решить проблему с переполненными детскими садами и школами. Его коллега Михаил Матвеев поддержал эту инициативу, но обратил внимание на юридические тонкости. При этом он посчитал нужным ввести обязательный сбор биоматериала у всех въезжающих в страну иностранцев — для профилактики половых преступлений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ предложили отменить пенсии мигрантам.

