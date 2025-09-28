На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛДПР предложили отменить пенсии мигрантам в России

Лидер ЛДПР Слуцкий: иностранцам в России не должны выплачивать пенсии
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале отменить выплаты пенсий мигрантам, проживающим в России.

По его словам, государство не должно выплачивать пенсии иностранцам и лицам без гражданства, которые не принимали участия в развитии страны. Слуцкий подчеркнул, что взаимодействие с мигрантами должно строиться по принципу «приехал — отработал — уехал».

Он отметил, что в условиях текущих расходов на СВО, социальные программы и демографические меры каждая копейка для бюджета на счету, а выплаты мигрантам создают дополнительную нагрузку на пенсионную систему. Лидер партии указал, что российские пенсионеры получают невысокие выплаты, которых часто едва хватает на оплату коммунальных услуг, тогда как часть приезжих рассчитывает на бесплатные социальные льготы.

Слуцкий также напомнил, что в прошлом году миграционный прирост составил около 600 тысяч человек — рекорд за 30 лет, что, по его мнению, дополнительно обременяет систему. Он предложил ограничить пенсионные выплаты только гражданами России и подчеркнул, что пенсия должна быть результатом участия в жизни государства, а не формального пребывания на территории страны.

Ранее в ЛДПР предложили отменить пенсии для иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в России.

