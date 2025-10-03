На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о массовом отъезде людей из Днепропетровской области

Жительница Днепропетровской области сообщила о массовом отъезде людей из региона
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Жительница Днепропетровской области сообщила о массовом отъезде людей из региона из-за наступления Вооруженных сил (ВС) России. Ее слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам женщины, люди бросают свое жилье и становятся бомжами. Также она рассказала о «сознательном сливе земель» на фоне наступления российской армии.

Жительница Днепропетровской области уточнила, что подразделения ВС РФ вошли вглубь региона на 20 километров.

«До моего дома [от линии фронта] осталось 13 километров», — рассказала она.

1 октября Минобороны РФ доложило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области.

3 октября в российских силовых структурах сообщили, что войска ВС РФ ударили фугасной авиационной бомбой по позиции колумбийских наемников в селе Орестополь Днепропетровской области. По данным источника, в результате удара была уничтожена группа из трех человек, еще семеро тяжело ранены.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.

