Силовики заявили об ударе по наемникам в Днепропетровской области

ТАСС: ВС РФ ударили ФАБ по колумбийским наемникам в Днепропетровской области
РИА Новости

Российские войска ударили фугасной авиационной бомбой по позиции колумбийских наемников в селе Орестополь Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«По Орестополю успешно отработали наши ФАБы. Под удар попали позиции наемников из Колумбии», — сказал источник агентства.

По его данным, группа из трех человек в результате удара была уничтожена, еще семеро тяжело ранены.

До этого российское Минобороны сообщило, что с 1 января по 25 сентября ВС РФ взяли под контроль 4714 кв. км. В ведомстве уточнили, что российскими войсками были взяты более 3,3 тыс. кв. км в ДНР, более 205 кв. км в ЛНР, свыше 542 кв. км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Там также отметили, что под полный контроль российских военных с начала года перешли 205 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии столкнулись с преградой при попытке покинуть Украину.

СВО: последние новости
