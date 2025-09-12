На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко пообещал хороший урожай картошки в Белоруссии

Лукашенко: в 2025 году Белоруссия не останется без картошки
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в стране в текущем году будет хороший урожай картофеля. Об этом сообщает БелТА.

«Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт», — заявил он.

Лукашенко отметил, что в стране проанализировали ситуацию с нехваткой картофеля и обнаружили факторы, которые к этому привели. Он подчеркнул, что больше подобных инцидентов в стране не допустят.

Белорусский лидер отметил, что посевные площади под картофель были увеличены.

До этого Лукашенко заявил, что жителям Белоруссии следует не забывать сажать картошку на своих земельных участках. Он добавил, что в текущем году самолично посадил картошку от Академии наук на двух участках.

Ранее Путин предложил сибиряку «обменять счастье» за белорусскую картошку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами