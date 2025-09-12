Лукашенко пообещал хороший урожай картошки в Белоруссии

Лукашенко: в 2025 году Белоруссия не останется без картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в стране в текущем году будет хороший урожай картофеля. Об этом сообщает БелТА.

«Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт», — заявил он.

Лукашенко отметил, что в стране проанализировали ситуацию с нехваткой картофеля и обнаружили факторы, которые к этому привели. Он подчеркнул, что больше подобных инцидентов в стране не допустят.

Белорусский лидер отметил, что посевные площади под картофель были увеличены.

До этого Лукашенко заявил, что жителям Белоруссии следует не забывать сажать картошку на своих земельных участках. Он добавил, что в текущем году самолично посадил картошку от Академии наук на двух участках.

Ранее Путин предложил сибиряку «обменять счастье» за белорусскую картошку.