Большинство россиян признались, что им не платят за переработки

Более половины (68%) россиян признались, что им не платят за переработки, хотя они часто остаются на работе дольше положенного, иногда работают в выходные или во время отпуска. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 3,1 тыс. человек.

Они уточнили, что не отказываются от сверхурочной работы, потому что чувствуют ответственность за свое направление.

«Переработку нам не оплачивают. В табеле восемь часов ставят и выходные. А по факту выходной один — воскресенье и только зимой, а в будни 12-14 часов работаем. Это в сфере сельского хозяйства, у нас в регионе другой работы нет», — поделился участник опроса.

При этом 16% россиян сообщили, что им регулярно доплачивают за все задержки на работе. Некоторым за это предлагают отгулы. Еще 14% заявили, что никогда не перерабатывают, потому что им важно иметь свободное время и проводить вечера с семьей. Оставшиеся 2% выбрали вариант «Другое». Некоторые из них уточнили, что работают на себя и самостоятельно выстраивают свой график.

Данные опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что большинству опрошенных россиян (84,6%) приходится задерживаться на работе. Лишь четверть получают за это оплату в повышенном размере. 16,8% перерабатывают почти каждый день, 16,5% — пару раз в неделю, 29,4% — несколько раз в месяц, 14% — несколько раз в квартал, оставшиеся 7,9% — реже. В ходе опроса лишь 15,4% респондентов сообщили, что не задерживаются на рабочем месте сверхурочно.

