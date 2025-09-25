На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, скольким россиянам доплачивают за переработки

Только 25% перерабатывающих россиян получают за это доплату
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Большинству опрошенных россиян (84,6%) приходится задерживаться на работе. Лишь четверть получают за это оплату в повышенном размере. Таковы данные опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

16,8% перерабатывают почти каждый день, 16,5% — пару раз в неделю, 29,4% — несколько раз в месяц, 14% — несколько раз в квартал, оставшиеся 7,9% — реже. В ходе опроса лишь 15,4% респондентов сообщили, что не задерживаются на рабочем месте сверхурочно.

Хотя по законодательству переработка должна оплачиваться в большем размере, чем обычная трудовая деятельность, основная часть опрошенных, работающих сверх нормы, или 38,1%, сообщили, что размер выплат за переработки и обычные рабочие дни не отличается. 22,8% респондентов сказали, что получают небольшие разовые премии. 14,1% не получают никаких доплат вовсе. Более щедрым вознаграждением, чем за обычные рабочие часы, похвалились 25% участников опроса.

Тем не менее почти две трети респондентов сказали, что довольны уровнем компенсаций. Из них однозначно довольны 30%. Доля недовольных оказалась в два раза меньше — 37%, из которых только 15% однозначно не устраивает размер компенсаций.

Оценивая свое отношение к переработкам (допускалось выбрать сразу несколько вариантов ответа), половина участников исследования сообщили, что рады трудиться дополнительно, так как это возможность заработать. 37,7% считают, что у них хорошая работа, поэтому они готовы перерабатывать столько, сколько нужно. 17% идут навстречу своей организации, когда их труд необходим, но просят за это отгулы в другие дни. 6,6% соглашаются на переработки, потому что боятся потерять место. Напротив, 5,7% признались в желании сменить работу из-за постоянных переработок. Наконец, 6,1% не согласны на переработки — это их принципиальная позиция.

В опросе приняли участие 2,2 тыс. россиян.

Ранее стало известно, скольким россиянам хватает ежегодного отпуска.

