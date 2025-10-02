На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как должна оплачиваться сверхурочная работа

Юрист Кофанов: сверхурочная работа должна оплачиваться дополнительно
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники могут рассчитывать на дополнительную плату в случае сверхурочной работы. Об этом «Москве 24» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По его словам, такой вид работы возможен только с письменного согласия работника, при этом работать в подобном режиме можно не более 120 часов в год и не более четырех часов за два дня. Она предполагает оплату в повышенном размере — первые два часа переработки рассчитываются в полуторном размере, последующие — в двойном.

В случае, если начальство не производит оплату за такой труд, сотрудник может обратиться в прокуратуру, суд или инспекцию труда, заключил Кофанов.

Данные опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что большинству опрошенных россиян (84,6%) приходится задерживаться на работе. Лишь четверть получают за это оплату в повышенном размере. 16,8% перерабатывают почти каждый день, 16,5% — пару раз в неделю, 29,4% — несколько раз в месяц, 14% — несколько раз в квартал, оставшиеся 7,9% — реже. В ходе опроса лишь 15,4% респондентов сообщили, что не задерживаются на рабочем месте сверхурочно.

Ранее россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в предпраздничный день.

