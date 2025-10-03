Суд рассмотрит дело главы стройкомпании по делу о хищениях в Курской области

Суд в Курске рассмотрит дело главы стройкомпании «СИЭМИ» по делу о хищениях

Ленинский районный суд Курска 14 октября рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя строительной компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского, которого обвиняют в причастности к хищениям при возведении оборонных сооружений на границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Уточняется, что дело будут рассматривать в особом порядке, так как Синьговский заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время мужчина находится в московском СИЗО. По версии следствия, фигурант вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» обманом похитил не менее 51,6 млн рублей.

10 сентября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области.

Ранее стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области.