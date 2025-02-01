В Курске арестовали еще одного фигуранта по делу о строительстве укреплений

В Курске арестовали гендиректора СИЭМИ по делу о фортификационных сооружениях

В Курске заключили под стражу генерального директора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского по делу о хищении денег на возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы региональной судебной системы.

«Суд избрал в отношении Синьговского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 29 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» обманом похитил не менее 51,6 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на территории региона.

В конце прошлого года генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин были задержаны Управлением МВД России по Курской области по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Следствие утверждает, что Лукин и Грабин неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. По информации следствия, после неисполнения обязательств подрядчиком Грабин, по указанию Лукина, передал контракт другой организации и произвел повторную предоплату работ.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что власти Курской области поддержат иск Генеральной прокуратуры России к руководителям Корпорации развития Курской области. Надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на постройку в регионе фортификационных сооружений.

Ранее Хинштейн предсказал судьбу чиновников Курской области.