Хищения на фортификациях в Курской области превысили 152 млн рублей

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении на фортификациях в Курской области

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Следствие установило, что члены группы похитили свыше 152 млн рублей, выделенных на выполнение этих работ», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместители заключили фиктивный договор с ООО «КТК Сервис» на строительство взводных опорных пунктов. Компания не вела реальной деятельности, а лишь создавала видимость работ.

В августе Владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина ограничили в ознакомлении с материалами дела.

Тогда же свидетели указали на бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, которое совершило преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Ранее следователи начали искать соучастников хищений на фортификациях под Белгородом.