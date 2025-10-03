На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области

ТАСС: депутат Бондаренко причастна к хищениям на фортификациях в Курской области
Depositphotos

Депутату Народного совета ДНР Татьяне Бондаренко предъявлено обвинение в обналичивании и присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Бондаренко предъявлены обвинения в присвоении денежных средств в особо крупном размере организованной группой, а также в незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.

По версии следствия, депутат занималась обналичиванием средств, похищенных из бюджета и выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. В правоохранительных органах уточнили, что деньги она обналичивала для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по данному делу.

17 сентября Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил обвиняемую под стражу на два месяца.

Ранее предприниматель получил семь лет колонии за мошенничество с оборонзаказом.

