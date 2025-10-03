Число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области превысило 40 человек

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области достигло 41. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

«В настоящее время подтвержден 41 смертельный случай отравления метанолом. Помимо известных ранее 38 погибших, подтвердились данные о смерти еще трех жителей региона», — сказали журналистам.

1 октября суд арестовал третьего сотрудника складской компании, обвиняемого в незаконной торговле изъятой из оборота спиртосодержащей продукцией. В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что речь о фигуранте Игоре Софронове. Мужчину задержали 29 сентября, а во вторник ему официально предъявили обвинение. До 25 ноября он будет находиться в СИЗО. Защита просила о мере пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

