На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области превысило 40 человек

Количество жертв алкогольного суррогата в Ленобласти достигло 41
true
true
true
close
Pexels

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области достигло 41. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

«В настоящее время подтвержден 41 смертельный случай отравления метанолом. Помимо известных ранее 38 погибших, подтвердились данные о смерти еще трех жителей региона», — сказали журналистам.

1 октября суд арестовал третьего сотрудника складской компании, обвиняемого в незаконной торговле изъятой из оборота спиртосодержащей продукцией. В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что речь о фигуранте Игоре Софронове. Мужчину задержали 29 сентября, а во вторник ему официально предъявили обвинение. До 25 ноября он будет находиться в СИЗО. Защита просила о мере пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

Ранее россиянам назвали способ выжить при отравлении паленым алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами