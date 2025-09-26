Россиянам назвали способ выжить при отравлении паленым алкоголем

Практически единственным способом самостоятельной помощи при отравлении поддельным алкоголем является употребление этанола. Об этом «Ленте.ру» заявил нарколог Руслан Исаев.

Однако, отметил он, в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь.

«Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол», — сказал врач.

Исаев подчеркнул, что 100 граммов водки — это единственное доступное решение в домашних условиях.

«Метанол всасывается очень быстро, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут бессмысленны. Главное — как можно быстрее вызвать скорую и следить за состоянием человека», — добавил нарколог.

Тем временем стало известно, что жители Ленинградской области многократно жаловались на подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, которым отравились более десяти человек.

Ранее в Ленобласти у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика.