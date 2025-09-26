На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способ выжить при отравлении паленым алкоголем

Нарколог Исаев: при отравлении метанолом помогут 100 граммов водки
true
true
true
close
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Практически единственным способом самостоятельной помощи при отравлении поддельным алкоголем является употребление этанола. Об этом «Ленте.ру» заявил нарколог Руслан Исаев.

Однако, отметил он, в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь.

«Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол», — сказал врач.

Исаев подчеркнул, что 100 граммов водки — это единственное доступное решение в домашних условиях.

«Метанол всасывается очень быстро, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут бессмысленны. Главное — как можно быстрее вызвать скорую и следить за состоянием человека», — добавил нарколог.

Тем временем стало известно, что жители Ленинградской области многократно жаловались на подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, которым отравились более десяти человек.

Ранее в Ленобласти у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами