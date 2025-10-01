Суд арестовал третьего обвиняемого в незаконной торговле суррогатом в Ленобласти

Суд арестовал третьего сотрудника складской компании в Ленинградской области, обвиняемого в незаконной торговле изъятой из оборота спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти в Telegram-канале.

Прокурор одобрил ходатайство следствия об аресте 51-летнего жителя Ленинградской области, проходящего обвиняемым по делу о незаконной торговле суррогатным алкоголем.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что речь о фигуранте Игоре Софронове. Мужчину задержали 29 сентября, а во вторник ему официально предъявили обвинение. До 25 ноября он будет находиться в СИЗО. Защита просила о мере пресечения в виде домашнего ареста.

По данным прокуратуры, Софронов совместно с ранее арестованными Алексеем Илларионовым и Владимиром Савченко занимался незаконной торговлей спиртосодержащей продукцией, хранившейся на складе в деревне Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Приобретатели этой продукции затем передали ее третьим лицам, которые распространяли опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели нескольких жителей региона.

О массовом отравлении людей в Сланцах стало известно на прошлой неделе. Всего после употребления спиртного пострадали 33 человека, из них 22 не выжили.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

