В Подмосковье три петербуржца украли сейф с 10 млн рублей и попали на видео

Петербуржцев арестовали за кражу сейфа с 10 млн рублей в Мытищах

В Подмосковье группу людей поймали после похищения сейфа из офисного здания. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в Мытищах. По предварительной информации, мужчины проникли в здание через открытое окно, там они попытались вскрыть сейф, с более чем десятью миллионами рублей.

Сделать это на месте не получилось, поэтому подозреваемые погрузили сейф в садовую тачку, отвезли в сторону и там взломали.

В результате сотрудники правоохранительных органов установили личности мужчин и задержали в Петербурге. Выяснилось, они живут в городе и области, ранее все трое были судимы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Не исключается, что фигуранты могут быть причастны к еще двум подобным преступлениям в Видном и Красногорске.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

В рамках закона за такое преступление они могут получить до десяти лет лишения свободы.

