На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске двое похитили школьницу и вывезли в безлюдное место

В Новосибирске будут судить молодых людей за похищение девушки
true
true
true
close
Freepik

В Новосибирске перед судом предстанут обвиняемые в похищении девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе города. По версии следователей, несколько человек уговорили знакомую 17-летнюю школьницу сесть в машину, после чего увезли ее в безлюдное место.

«Фигуранты по делу причинили 17-летней девушке телесные повреждения, высказывая в ее адрес угрозы», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшей причинили легкий вред. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным местного портала, фигурантам дела 18 и 20 лет. Причиной агрессивного поведения якобы стала неразделенная любовь. 17-летняя девушка влюбилась в молодого человека, о чем узнала его возлюбленная. Сначала она просила отстать от ее партнера, но позже пострадавшую похитили.

Знакомые несовершеннолетней уверены, что история про любовь – неправда. По их версии, девушка что-то не так сказала, это стало причиной похищения.

Ранее россиянка уехала в Таиланд работать моделью, но попала в рабство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами