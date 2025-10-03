В Новосибирске двое похитили школьницу и вывезли в безлюдное место

В Новосибирске будут судить молодых людей за похищение девушки

В Новосибирске перед судом предстанут обвиняемые в похищении девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе города. По версии следователей, несколько человек уговорили знакомую 17-летнюю школьницу сесть в машину, после чего увезли ее в безлюдное место.

«Фигуранты по делу причинили 17-летней девушке телесные повреждения, высказывая в ее адрес угрозы», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшей причинили легкий вред. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным местного портала, фигурантам дела 18 и 20 лет. Причиной агрессивного поведения якобы стала неразделенная любовь. 17-летняя девушка влюбилась в молодого человека, о чем узнала его возлюбленная. Сначала она просила отстать от ее партнера, но позже пострадавшую похитили.

Знакомые несовершеннолетней уверены, что история про любовь – неправда. По их версии, девушка что-то не так сказала, это стало причиной похищения.

Ранее россиянка уехала в Таиланд работать моделью, но попала в рабство.