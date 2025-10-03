Бывшего муниципального депутата Азара хотят заочно осудить на четыре года

РИА Новости: гособвинение запросило четыре года колонии для экс-депутата Азара

Гособвинение в ходе прений сторон в суде попросило заочно приговорить бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в осуществлении деятельности нежелательной в РФ неправительственной организации (НПО), к четырем годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, заседание прошло в Никулинском районном суде Москвы.

«Прошу признать Азара виновным <...> и назначить ему наказание в виде четырех лет в колонии общего режима», — сказал гособвинитель.

Для других фигурантов — бывших муниципальных депутатов Елены Русаковой, Игоря Глека и Сергея Власова — было запрошено аналогичное наказание.

В марте 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование четырех членов неправительственной организации «Депутаты мирной России», которая была признана нежелательной на территории РФ и представляющей угрозу основам конституционного строя страны. Речь идет об Игоре Глеке, Илье Азаре, Сергее Власове и Елене Русаковой. Первый был назначен сопредседателем НПО, а остальные входили в управляющий совет.

23 апреля RT сообщал, что против них возбудили уголовные дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной НПО. Тогда же в домах Азара, Глека и их родственников прошли обыски. Сами фигуранты находились и продолжают пребывать за границей.

Ранее в РФ признали нежелательной организацией Институт оборонных исследований в Великобритании.