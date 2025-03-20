Четырех «Депутатов мирной России» ожидает уголовное преследование

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование четырех «Депутатов мирной России». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Деятельность неправительственной организации «Депутаты мирной России» была признана нежелательной на территории Российской Федерации и представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства. Сопредседателем организации, считающейся в России иностранной, избран бывший депутат муниципального округа «Тропарево-Никулино» Игорь Глек. В ее управляющий совет входят бывшие муниципальные депутаты Илья Азар (признан в РФ иностранным агентом), Елена Русакова и Сергей Власов.

Всех их ожидает уголовное преследование. Рассмотрение вопроса о его начале было поставлено на контроль прокуратуры.

До этого депутат Новичков попросил проверить основания для признания Ивана Урганта иноагентом.

Передача шоумена «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года, но картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение. В феврале телеведущий анонсировал зарубежный тур с программой «Живой Ургант».

Ранее Медведев призвал опираться на зарубежный опыт в законодательстве об иноагентах.