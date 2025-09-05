В РФ признали нежелательным британский институт оборонных исследований

Министерство юстиции России признало нежелательной организацией институт оборонных исследований в Великобритании. Информация об этом появилась на сайте Минюста.

«Королевский объединенный институт оборонных исследований» (The Royal United Services Institute (признана в РФ нежелательной организацией) for Defence and Security Studies, RUSI), Великобритания», — указано в перечне организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

RUSI был основан в 1831 году и представляет собой аналитический центр, занимающийся изучением вопросов, связанных с обороной.

21 августа Минюст РФ внес в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, четыре НПО из Великобритании, Нидерландов и Германии. Из перечня следует, что список пополнили немецкие Demokrati-JA e.V. и фонд «Память, ответственность и будущее», а также Фонд Зимина из Великобритании и Нидерландский хельсинкский комитет.

