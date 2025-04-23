В Москве прошли обыски у учредителей НПО «Депутаты Мирной России»

У экс-мундепов Москвы прошли обыски по делу о нежелательной организации

В Москве в домах членов объединения «Депутаты мирной России» Ильи Азара (признан в РФ иностранным агентом) и Игоря Глека и их родственников прошли обыски. Об этом сообщает RT.

В данный момент бывшие депутаты находятся не на территории России.

1 марта эта организация вместе с террористическим РДК (признан в РФ террористической организацией)*** проводила митинг в Берлине, требуя свержения российской власти.

RT отмечает, что 23 апреля против Азара, Глека, а также муниципальных депутатов Елены Русаковой и Сергея Власова были заведены уголовные дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Кроме того, обыски проходят у бывших мундепов Галины Фильченко и Нодари Ханашвили, однако против них уголовные дела еще не заведены.

15 апреля сообщалось об обысках у директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и у его заместителя. На сайте прокуратуры Ивановской области сообщалось, что директора местного департамента дорожного хозяйства и его заместителя задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 млн руб.

Ранее задержали главу ЗАТО Видяево в Мурманской области.