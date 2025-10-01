На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии ищут пропавшего после вечеринки студента из Петербурга

В Германии после вечеринки пропал студент из Петербурга
Polizeipräsidium Niederbayern

В Германии ищут 26-летнего молодого человека из России. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Баварии. Студент по имени Данил отправился на вечеринку в Пассау, где более 20 гостей развлекались и делали барбекю на берегу реки. Около часа ночи молодой человек поехал домой, в последний раз его видели около железной дороги.

Друзья студента стали расклеивать листовки, чтобы его найти. Для поисков спасатели задействовали беспилотники и вертолет, но это не принесло результатов.

Предполагается, что Данил попал в аварию и упал в реку. Ситуация усугубляется тем, что на реке Инн, около которой была вечеринка, наблюдается отлив, температура воды не поднимается выше 13 градусов.

Родители молодого человека живут в Петербурге. Они уже подали документы на визы, чтобы приехать на место и помочь с поисками.

Известно, что пропавший был студентом юридического факультета в местном вузе и играл в метал-группе на бас-гитаре.

Ранее в Дагестане пропала школьница в хиджабе.

