Задержанный французскими властями танкер Boracay отправился в путь

Танкер Boracay, который ранее задержали французские власти у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

«Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь на 3 октября», — отметило агентство.

1 октября сообщалось, что двух членов экипажа танкера Boracay, остановленного у берегов Франции, задержали в связи с подозрением в нарушении морского права.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о ситуации с нефтяным танкером, против которого во Франции ведут расследование, однако отмечают рост числа провокаций со стороны Европы в Балтийском море и других акваториях.

До этого агентство Reuters рассказало, что французские власти заподозрили Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

Ранее FT сообщила о планах сенаторов США предложить санкции против российских танкеров.