FT сообщила о планах сенаторов США предложить санкции против российских танкеров

Группа американских сенаторов готовится представить законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении танкеров так называемого «теневого флота», которые, по их мнению, используются для экспорта российских энергоресурсов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, документ также может содержать меры против российских проектов в сфере сжиженного природного газа и военно-промышленного комплекса. Ожидается, что законопроект будет внесен в пятницу.

Авторами инициативы выступают глава комитета по международным делам сената Джим Риш и его заместитель Джин Шахин. К ним также присоединились несколько сенаторов, в том числе союзники бывшего президента Дональда Трампа Линдси Грэм и Том Коттон.

Как отмечает Financial Times, лидер республиканцев в сенате Джон Тун намерен дождаться позиции Белого дома, прежде чем выносить инициативу на голосование.

В начале августа FT писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота, если РФ не согласится на прекращение огня на Украине. Издание отмечало, что внесение судов в черный список может стать первым случаем введения Вашингтоном санкций против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее Еврокомиссия назвала дату представления нового пакета антироссийских санкций.