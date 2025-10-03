В Крыму задержали мужчину за передачу данных ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного военной разведкой Украины 53-летнего россиянина. Об этом сообщает ТАСС.

Он отправлял противнику данные о дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300 на полуострове. У мужчины также изъяли более килограмма пластичного взрывчатого вещества.

Отмечается, что мужчина был завербован «для сбора информации разведывательного характера и подготовки диверсионно-террористических актов».

«Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины», — добавили в ведомстве.

Заведено уголовное дело, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

23 сентября ФСБ сообщала о задержании в Самарской области двух жителей региона, подозреваемых в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, 33-летний мужчина в июне 2022 года выехал за границу, где через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, разделявшего его взгляды.

Ранее в Петербурге диверсант в костюме пенсионерки пытался подорвать автомобиль.