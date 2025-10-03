На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как может проявляться инсульт

Врач Серебрянский: инсульт может проявляться нарушением речи
Tunatura/Shutterstock

Инсульт бывает двух основных типов — ишемический и геморрагический и может проявляться различными симптомами. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор, кардиолог, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Юрий Серебрянский.

«Опасность инсульта в том, что он может поражать разные участки мозга и проявляться по-разному. У одних людей внезапно немеет рука или нога, у других искажается лицо, нарушается речь или дыхание», — отметил врач.

По его словам, недуг может появиться как у пожилых, так и у молодых людей, особенно если он был у близких родственников. Чтобы снизить риск возникновения инсульта, важно контролировать давление, уровень холестерина и свертываемости крови, а также регулярно проходить обследования у терапевта, кардиолога и невролога.

Врач-кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк до этого говорила, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульт и инфаркт, чаще всего угрожают мужчинам в возрасте от 45 до 55 лет. По ее словам, с раннего возраста у них формируется более высокий уровень внутреннего напряжения и ответственности, потому что им часто запрещают проявлять эмоции. В результате стресс копится внутри.

Ранее в растениях нашли вещество для восстановления мозга после инсульта.

