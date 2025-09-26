Врач объяснила, почему мужчинам особенно угрожают инсульт и инфаркт

Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульт и инфаркт, чаще всего угрожают мужчинам в возрасте от 45 до 55 лет. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк.

«Мужской пол — фактор риска сердечно-сосудистых болезней. К сожалению, рождаясь мужчиной, человек уже делает первый шаг к кардиологу. Связано это преимущественно с особенностями гормонального статуса, прежде всего, с мужскими половыми гормонами», — пояснила врач.

По ее словам, с раннего возраста у них формируется более высокий уровень внутреннего напряжения и ответственности, потому что им часто запрещают проявлять эмоции. В результате стресс копится внутри.

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева рассказала газете «Известия», что хронический стресс и нарушения сна тесно взаимосвязаны с риском развития сердечно-сосудистых катастроф.

Гаврилюк отметила, что из-за накопленного стресса многие мужчины пытаются расслабиться через алкоголь и курение, что усугубляет проблемы с сосудами и сердцем. Помимо этого, обычно они откладывают визит к врачу, что делает инфаркты и инсульты для них более неожиданными.

Исследователи Копенгагенского университета в Дании до этого установили, что регулярные физические нагрузки после похудения помогают предотвратить развитие атеросклероза — главного механизма сердечно-сосудистых заболеваний, — тогда как прием препарата лираглутид (GLP-1 агонист, известный под брендом Saxenda) не оказывает такого эффекта.

Ранее исследование показало, что милкшейк может вызвать инсульт и деменцию.