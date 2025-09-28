На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В растениях нашли вещество для восстановления мозга после инсульта

SciAdv: психоактивное вещество из растений восстанавливает мозг после инсульта
true
true
true
close
Depositphotos

Диметилтриптамин (ДМТ) — психоактивное соединение, обнаруженное во многих растениях и в организме человека – может восстанавливать мозг после инсульта. Об этом сообщили ученые из Института биофизики HUN-REN BRC и Университета Земмельвайса (Венгрия). Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

ДМТ давно известен как компонент традиционных растительных препаратов, применяемых в ритуальных практиках. Однако теперь исследователи выяснили, что он может защищать мозг от последствий ишемического инсульта.
Эксперименты на животных и в клеточных культурах показали: ДМТ уменьшает объем повреждений мозга, снижает отек и восстанавливает гематоэнцефалический барьер — защитную структуру между кровеносной системой и нервной тканью.

«Мы обнаружили, что ДМТ также улучшает работу астроглиальных клеток, участвующих в восстановлении нервной ткани», — сообщил соавтор исследования Марсель Ласло.

ДМТ действует на особые участки мозга, которые участвуют в защите нервной системы. Также вещество снижает активность молекул (цитокинов), вызывающих воспалительную реакцию. Такой многопрофильный эффект делает ДМТ перспективным средством, которое может усилить эффективность уже существующих методов лечения инсульта.

«Доступные в настоящее время методы терапии инсульта весьма ограничены. Мы считаем, что природное вещество, способное одновременно укреплять гематоэнцефалический барьер и снижать воспаление, открывает совершенно новый путь в лечении», — отметила Юдит Виг, соавтор исследования.

Сейчас ДМТ проходит клинические испытания на предмет безопасности и эффективности у людей. Ученые надеются, что это природное соединение со временем станет основой для новых нейропротекторных препаратов.

Ранее ученые раскрыли простой секрет снижения риска инсульта для полных людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами