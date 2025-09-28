В растениях нашли вещество для восстановления мозга после инсульта

Диметилтриптамин (ДМТ) — психоактивное соединение, обнаруженное во многих растениях и в организме человека – может восстанавливать мозг после инсульта. Об этом сообщили ученые из Института биофизики HUN-REN BRC и Университета Земмельвайса (Венгрия). Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

ДМТ давно известен как компонент традиционных растительных препаратов, применяемых в ритуальных практиках. Однако теперь исследователи выяснили, что он может защищать мозг от последствий ишемического инсульта.

Эксперименты на животных и в клеточных культурах показали: ДМТ уменьшает объем повреждений мозга, снижает отек и восстанавливает гематоэнцефалический барьер — защитную структуру между кровеносной системой и нервной тканью.

«Мы обнаружили, что ДМТ также улучшает работу астроглиальных клеток, участвующих в восстановлении нервной ткани», — сообщил соавтор исследования Марсель Ласло.

ДМТ действует на особые участки мозга, которые участвуют в защите нервной системы. Также вещество снижает активность молекул (цитокинов), вызывающих воспалительную реакцию. Такой многопрофильный эффект делает ДМТ перспективным средством, которое может усилить эффективность уже существующих методов лечения инсульта.

«Доступные в настоящее время методы терапии инсульта весьма ограничены. Мы считаем, что природное вещество, способное одновременно укреплять гематоэнцефалический барьер и снижать воспаление, открывает совершенно новый путь в лечении», — отметила Юдит Виг, соавтор исследования.

Сейчас ДМТ проходит клинические испытания на предмет безопасности и эффективности у людей. Ученые надеются, что это природное соединение со временем станет основой для новых нейропротекторных препаратов.

