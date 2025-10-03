На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям объяснили, как лучше будить детей в школу

Консультант Мурадова: детей не стоит резко будить в школу
Michaela Begsteiger/Global Look Press

Родителям не стоит резко будить школьников по утрам, важно дать им возможность немного полежать, прийти в себя, подготовиться к активности. Об этом kp.ru рассказала основатель и руководитель Центра детского сна и развития и онлайн-школы BabySleep, консультант по детскому сну Елена Мурадова.

По ее словам, даже подросшим детям для хорошего настроения важно, чтобы утром с ними поговорили, обняли. Эксперт также посоветовала по вечерам устанавливать определенные правила, чтобы школьники легче засыпали и быстрее восстанавливались. Так, стоит откладывать телефоны, заканчивать дела и готовиться ко сну.

«Школьник — все еще ребенок, который пока не способен принимать осознанные, взвешенные решения, исходя из пользы в перспективе. Поэтому родители по-прежнему заботятся о его здоровье и развитии. Сон тоже остается в сфере ответственности взрослых, пока ребенок не готов самостоятельно регулировать этот важный вопрос», — добавила Мурадова.

Врач Екатерина Дмитренко до этого говорила, что привычка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные поможет улучшить качество сна. По ее словам, оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7–9 часов за ночь (для многих — около 7,5 часа). В этом случае сон будет положительно влиять на мозг, мышечное восстановление, регуляцию аппетита, сахара и стресса, а также психическое и физическое благополучие.

Ранее сообщалось, что россияне массово едут в отпуск, чтобы отоспаться.

