Врач назвала привычки, которые улучшат качество сна

Привычка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные поможет улучшить качество сна. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

По ее словам, оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7–9 часов за ночь (для многих — около 7,5 часа). В этом случае сон будет положительно влиять на мозг, мышечное восстановление, регуляцию аппетита, сахара и стресса, а также психическое и физическое благополучие.

Для улучшения качества ночного отдыха эксперт советует ловить по утрам солнечный свет, а вечером — снижать яркость гаджетов. Кроме того, следует ограничить потребление кофеина и алкоголя. Спальню лучше охладить до 17–19°C, важно обеспечить тишину и темноту, выбрать удобный матрас и подушку. Примерно за час до сна лучше заменить гаджеты на книгу, теплый душ или легкую растяжку. Дмитренко также советует регулярно заниматься физической активностью и ужинать за два-три часа до сна.

Стоматолог Марк Бурхенн до этого говорил, что храп, дыхание ртом и скрежет зубами во сне могут быть неочевидными причинами ухудшения здоровья мозга и полости рта, а также провокаторами сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить энергию осенью и зимой.