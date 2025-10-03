На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Шебекино призвала ООН расследовать пытки ее отца сотрудниками СБУ

РИА Новости: жительница Шебекино обратилась в ООН после пыток ее отца в СБУ
Shutterstock

Жительница Шебекино в Белгородской области Анастасия Быкова обратилась в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН с призывом расследовать факт пыток ее отца сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом девушка рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, сотрудники СБУ пытались ее завербовать, угрожая расправой над отцом. Девушка сообщила, что к ее родителю было применено физическое насилие.

«Они избивали моего отца Лаптева Андрея Юрьевича 1962 года рождения с целью получения доступа к Telegram-каналу и шантажа», — рассказала Быкова.

Она подчеркнула, что действия украинских спецслужб нарушают все международные конвенции и права человека.

До этого Быкова рассказала, что сотрудники СБУ связались с ней через видеозвонок и около 1,5 часа демонстрировали избиение ее отца, требуя предоставить доступ к аккаунту в Telegram, где она является администратором харьковского чата. Позже с ней снова связались украинские спецслужбы и уже в письменной форме потребовали, чтобы она лично следила за размещением российских военных в Шебекино. Кроме того, девушка отметила, что ей угрожали атакой по дому в случае отказа.

Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец, Андрей Лаптев, переехал в Харьков. Украинского гражданства у него не было. Мужчины не стало 8 сентября, при этом, по словам дочери, ей не разрешили кремировать тело, а официальной причиной кончины назвали отравление алкоголем, не предоставив при этом никаких подтверждающих документов.

Ранее в ООН рассказали о военнопленных, подвергшихся пыткам на Украине.

