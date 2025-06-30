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В ООН рассказали о военнопленных, подвергшихся пыткам на Украине

Более половины беседовавших с ООН пленных ВС РФ подверглись пыткам на Украине
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Более половины российских военнопленных на Украине, с которыми с декабря 2024 года по май 2025 года общались представители Организации Объединенных Наций (ООН), подверглись пыткам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

30 мая председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев сообщил, что военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали пыткам американские специалисты. По его словам, их методы использовались во время истязаний попавших в плен российских военнослужащих.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились во время переговоров в Стамбуле 16 мая. По данным Минобороны РФ, из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Москва передала Киеву столько же бойцов ВСУ.

Ранее военнопленная из Донецка рассказала, как ВСУ пытали ополченцев ДНР и морили их голодом.

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