Россиянка рассказала о пытках СБУ ее отца

РИА Новости: СБУ показывала россиянке пытки ее отца ради доступа в Telegram
Жительница Шебекино Анастасия Быкова сообщила РИА Новости, что украинские спецслужбы пытались ее завербовать, угрожая расправой над ее отцом.

По словам Быковой, около 1,5 часов сотрудники СБУ демонстрировали через видеозвонок избиение мужчины и требовали предоставить доступ к ее аккаунту в Telegram, где она является администратором харьковского чата, а также собирать сведения о перемещении российской военной техники.

Быкова пояснила, что впоследствии с ней снова связались сотрудники СБУ уже в письменной форме и потребовали, чтобы она лично следила за размещением российских военных в Шебекино. Кроме того, женщина отметила, что ей угрожали атакой по дому в случае отказа.

Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец, Андрей Лаптев, переехал в Харьков. Украинского гражданства у него не было. Мужчины не стало 8 сентября, при этом, по словам дочери, ему не разрешили кремировать тело, а официальной причиной кончины назвали отравление алкоголем, не предоставив при этом никаких подтверждающих документов.

Ранее в ООН рассказали о военнопленных, подвергшихся пыткам на Украине.

