На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько человек ищут пропавшую в Красноярском крае семью

В Красноярском крае пропавшую в горах семью с ребенком ищут более 100 человек
true
true
true
close
ГУ МВД России по Красноярскому краю

Более 100 человек ведут поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную общественную организацию «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

В заявлении говорится, что к поискам двоих взрослых и ребенка привлекли не только сотрудников МЧС РФ и правоохранительных органов, но и волонтеров. В частности, представителей отрядов «ЛизаАлерт» и «Сибирь».

«Задействована авиация: два вертолета и беспилотники», — рассказали в общественной организации.

Зона поиска — тяжелая тайга с буреломами, крутыми склонами, густым лесом и снегом. Даже днем температура воздуха здесь не поднимается выше 0°C.

Как отметили в общественной организации, на участке поиска замечали медведей. В связи с этим для сопровождения поисковых групп требуются охотники и владельцы оружия с лицензией на его использование.

Семья Усольцевых — мужчина, женщина и их пятилетний ребенок — бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тюменской области пропавшую в лесу пенсионерку нашли живой спустя двое суток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами