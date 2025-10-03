Стало известно, сколько человек ищут пропавшую в Красноярском крае семью

В Красноярском крае пропавшую в горах семью с ребенком ищут более 100 человек

Более 100 человек ведут поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную общественную организацию «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

В заявлении говорится, что к поискам двоих взрослых и ребенка привлекли не только сотрудников МЧС РФ и правоохранительных органов, но и волонтеров. В частности, представителей отрядов «ЛизаАлерт» и «Сибирь».

«Задействована авиация: два вертолета и беспилотники», — рассказали в общественной организации.

Зона поиска — тяжелая тайга с буреломами, крутыми склонами, густым лесом и снегом. Даже днем температура воздуха здесь не поднимается выше 0°C.

Как отметили в общественной организации, на участке поиска замечали медведей. В связи с этим для сопровождения поисковых групп требуются охотники и владельцы оружия с лицензией на его использование.

Семья Усольцевых — мужчина, женщина и их пятилетний ребенок — бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

